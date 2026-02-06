Einbruch in Hamburg: Sylvie Meis schildert ihr Trauma vor Gericht

Mehr als nur Handtaschen

Für die 47–Jährige steckte hinter den gestohlenen Stücken weit mehr als materieller Wert. Über Jahre hatte sie die Sammlung aufgebaut, ihre erste Hermès–Tasche kaufte sie nach eigener Aussage 2005 – nach einem Jahr Wartezeit. «Jede Tasche hatte eine Geschichte. Es war ein Investment, für das ich hart gearbeitet habe», erklärte sie vor Gericht. Sie habe ihre Sammlung bewundert wie andere Menschen Kunst. Seit dem Einbruch bewahre sie ihre verbliebenen Taschen an einem anderen Ort auf und könne sie nun nicht mehr wie früher jederzeit bewundern.