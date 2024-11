Eindringliche Obama-Appelle: «Wählt, als hinge euer Leben davon ab»

Auch Michelle Obama ruft dazu auf, für Harris abzustimmen. Zu einem Bild der Präsidentschaftskandidatin schreibt sie: «Heute ist der letzte Tag für uns, an dem wir etwas tun können, damit Kamala Harris gewählt wird!» Und weiter: «Wir haben so viel zu verlieren, wenn wir das nicht hinbekommen – und wir haben so viel zu gewinnen, wenn wir es schaffen. Wir sind es unseren Kindern schuldig, eine Politik der Spaltung und der Angst abzulehnen und eine Botschaft der Hoffnung und der Inklusion anzunehmen. [...] Lasst uns also in diesen letzten Stunden alles tun, was in unserer Macht steht. Wählt, als hinge euer Leben davon ab.»