Eine Ankündigung? Taylor Swift im brandneuen «Midnights»-Bodysuit

US–Popstar Taylor Swift (34) präsentierte sich am Freitagabend im «Midnights»–Teil ihres zweiten Konzertauftritts im Londoner Wembley–Stadion in einem neuen funkelnden Bodysuit. Damit versetzte die beliebte Sängerin ihre Fans in helle Aufregung, denn mit diesem Outfit könnte sie eine bevorstehende Ankündigung angedeutet haben.