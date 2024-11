«Eine Art Angst»: Deshalb googelt Tom Holland seine Freundin Zendaya

Tom Holland (28) googelt von Zeit zu Zeit seine Freundin Zendaya (28), um nach ihr und dem Stand seiner Beziehung zu schauen. Der Schauspieler verriet im «On The Menu»–Interview, dass ihr Name seine letzte Suchanfrage war. «Ich bin nicht in sozialen Netzwerken unterwegs und lösche sie, wenn ich sie nicht benutze», erklärte Holland. Es sei «eine Art Angst, aber ich schaue nach, ob alles in Ordnung ist und ob zwischen uns alles gut ist. Ich google sie also kurz und schaue mir die Nachrichten an und denke mir: ‹Ihr geht es gut.›»