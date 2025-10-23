Eine Hälfte des Duos Soft Cell: Musiker David Ball ist tot

Nach seinem Umzug nach Leeds fürs Studium kam es schliesslich zu einer schicksalhaften Begegnung. Die erste Person, die Ball am Campus traf, sei Marc Almond gewesen. «Da war dieser eine Typ, der mit einem Leoparden–Top, gebleichten Haaren und Spandex–Hosen herumlief, und ich dachte: ‹Der muss in der Kunstabteilung sein, der ist kein Buchhalter›», erinnerte sich Ball Jahre später an diesen Moment. Es war der Beginn einer kreativen Partnerschaft, die Musikgeschichte schreiben sollte.