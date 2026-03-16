«Eine Heilige»: US-Musiker Jack White trauert um seine Mutter

Jack Whites (50) Mutter Teresa Gillis ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Der frühere White–Stripes–Frontmann teilte die Nachricht auf Instagram und veröffentlichte dazu sehr private Abschiedsworte. «Eine Frau, die so viel von ihrer Liebe gab und so viel von sich selbst gab, ihrer Familie und allen, die sie getroffen hat», würdigte er die Verstorbene. Dazu teilte er mehrere Fotos, die Mutter und Sohn auf und hinter der Bühne zeigen.