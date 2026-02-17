«Eine Hymne an das Leben»: Wie sich Gisèle Pelicot neu verliebte

Gleichzeitig gibt sich Pelicot, die sich früher nicht als Feministin sah und heute eine der wichtigsten Stimmen der Bewegung ist, auch kämpferisch: «Wir müssen den Kampf weiterführen», betont sie im Interview mit dem ZDF. «Es gibt so viele Opfer, die nicht gehört werden. Wir dürfen nicht lockerlassen.» Der Umgang von Männern mit Frauen müsse immer wieder hinterfragt werden, das beginne mit Erziehung und Aufklärung.