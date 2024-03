Eine Kultrolle lehnte er ab: Die spannendsten Fakten über Terence Hill

Terence Hills Sohn starb im Alter von 16 Jahren bei einem Autounfall

Mit seiner Familie war Hill in den 1970er Jahren, als erfolgreicher Schauspieler, in die Vereinigten Staaten gegangen. Dort wirkte der Star aus «Mein Name ist Nobody» (1973) auch in einigen Hollywood–Produktionen mit, etwa in «Marschier oder stirb» (1977) mit Stars wie Gene Hackman (94) und Catherine Deneuve (80).