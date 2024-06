Eine Milliarde Euro: Queen verkauft die Rechte an ihrer Musik

Queen steuert geradewegs auf einen weiteren Weltrekord zu. Wie «Variety» unter Berufung auf das Musikbranchen–Insidermedium «Hits Daily Double» und zwei weitere Informanten berichtet, wird die Band ihre kompletten Musikrechte an Sony Music verkaufen. Für den Musikkatalog der britischen Rockband, der Welthits wie «We Are The Champions» oder «We Will Rock You» beinhaltet, legt das Label offenbar eine Milliarde Pfund (etwa 1,2 Milliarden Euro) hin.