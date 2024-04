Eine Milliarde Streams: Taylor Swift bricht weiteren Spotify-Rekord

Am 19. April, dem Release–Tag von «The Tortured Poets Department», stellte Swift auch noch mehr Spotify–Rekorde auf. So wurde auch die Single–Auskopplung «Fortnight», bei der Rapper Post Malone (28) mitwirkt, zum am meisten gestreamten Song in der Geschichte von Spotify an einem Tag. Interpretin Swift, die zuletzt laut «Forbes» auch in den Club der Dollar–Milliardäre aufgestiegen ist, wurde ausserdem zur Künstlerin mit den meisten Streams auf Spotify an einem Tag.