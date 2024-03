Eine Stunde weniger Schlaf: So gelingt die Umstellung auf Sommerzeit

Tageslicht und frische Luft

Um den Körper an den neuen Schlafrhythmus zu gewöhnen, hilft der natürliche Wechsel von Licht und Dunkelheit. Deshalb die Vorhänge und Jalousien vorübergehend nicht schliessen und vom Tageslicht wecken lassen. Ein gesundes Frühstück am Morgen, zum Beispiel frisches Obst, versorgt den Körper mit Energie. Bewegung an der frischen Luft ist ebenfalls hilfreich. Spaziergänge, Radtouren und Jogging–Runden bringen den Kreislauf in Schwung. Durch etwas Sport haben Müdigkeit und Trägheit keine Chance.