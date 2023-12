«Eine supergrosse Inspiration»: Bryan Adams schwärmt von Diana

Adams erzählt in dem Interview auch, wie er die Ikone kennengelernt hat: Er sei der Prinzessin in einem Flugzeug vorgestellt worden, nachdem er das Lied «Diana» mitgeschrieben und veröffentlicht hatte – von dem viele glaubten, es sei von der Hochzeit der Prinzessin mit Charles (75) im Jahr 1981 inspiriert worden. «Ich sagte: ‹Ich habe deinen Namen einmal in einem Lied verwendet› und Diana sagte: ‹Ja, ich weiss, sehr lustig.› Eigentlich würde ich es gerne noch einmal hören», erinnerte er sich an die erste Begegnung. Und erzählte weiter: «Also schickte ich ein Exemplar an den Kensington Palace, bekam eine Einladung zum Tee zurück und so wurden wir Freunde.»