«Eine wahre Legende»: Hollywood verneigt sich vor Bruce Willis

«Er ist eine wahre Legende, die unser aller Leben mit einer einzigartigen Karriere bereichert hat, die sich über fast ein halbes Jahrhundert erstreckt», erklärt er dann. «Ich bin so dankbar für das, was ich aus erster Hand miterleben durfte, und für das enorme Werk, das er geschaffen hat, an dem wir uns noch viele Jahre lang erfreuen können.» Ausserdem drückt er seinen Respekt für Willis' Familie, die auch nach der Diagnose «mit demselben Mut und der guten Laune, die sie immer ausgemacht haben», weitermachen würde.