Eine Woche nach Trennung: Katie Price schon mit neuem Partner verlobt

Die Verlobungsnachricht dürfte für Ex–Freund Slater wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Der Star der britischen Reality–Show «Married at First Sight» befindet sich laut «Daily Mail» derzeit in Miami. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass Price die Beziehung beendet hatte, weil sie keine gemeinsame Zukunft mehr mit ihm sah.