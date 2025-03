Einen Monat vor Masters-Turnier: Achillessehnenriss bei Tiger Woods

Kein sechster Masters–Triumph

«Als ich begann, mein eigenes Training und meine Übungen zu Hause zu intensivieren, spürte ich einen stechenden Schmerz in meiner linken Achillessehne, die sich als gerissen herausstellte», schreibt Woods in dem sozialen Netzwerk. In einem Krankenhaus in Florida sei daraufhin am 11. März «eine minimalinvasive Achillessehnenreparatur» durchgeführt worden, «um die gerissene Sehne zu reparieren».