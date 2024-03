Einen Tag nach den Oscars: Jimmy Kimmel tritt gegen «Dödel» Trump nach

So konterte Jimmy Kimmel bei den Oscars Trumps Tirade

Jimmy Kimmel konterte noch auf der Bühne. «Isn't it passed your jail time?», sagte er, frei übersetzt: «Müssten Sie nicht schon längst im Gefängnis sein?». Das nicht direkt übersetzbare Wortspiel nimmt Bezug auf die in den USA gängige Formulierung «past your bedtime», mit den Kindern nahegelegt wird, ins Bett gehen zu müssen. Das Wort «Gefängnis» benutzte Kimmel in Anspielung auf die zahlreichen Verfahren, die gegen Trump anhängig sind.