«Einer der besten Menschen»: Patrick Duffy trauert um Suzanne Somers

Duffy erinnerte sich in seinem Statement zudem an einige Dinge, die er am meisten vermissen werde. Darunter «die Telefonate, die E–Mails, die Besuche sowie das Essen und das Lachen». Die beiden Schauspieler lernten sich 1991 während der Dreharbeiten zu der US–Serie «Step by Step» («Eine starke Familie») kennen. Bis 1998 verkörperten sie die Eltern einer Patchwork–Familie.