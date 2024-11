Einer ist unerwünscht: Termin für Liam Paynes Beerdigung steht fest

Liam Payne (1993–2024) wird angeblich noch in dieser Woche beerdigt. Das vermeldet die britische Zeitung «The Sun». Die Trauerfeier soll in seiner englischen Heimatstadt Wolverhampton stattfinden. Der Sänger der Boyband One Direction starb am 16. Oktober 2024. Er war aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt. Er wurde nur 31 Jahre alt.