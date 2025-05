«Einer musste ja stark bleiben»: Horst Lichter über Tod seines Kindes

Horst Lichter: «Du musst dich da wieder rausbewegen»

In der Sendung, in der es zu Beginn um seine grosse Oldtimer–Leidenschaft und später sein Buch «Zeit für Freundschaft» (2024) geht, erzählt Horst Lichter auch von seinem Umgang mit Schicksalsschlägen: «Eines war relativ schnell klar: In dem Moment, in dem du wirklich zum ersten Mal einen Schicksalsschlag hast, stellst du fest, dass sich dein Umfeld verändert.» Konkret sei beim Tod seines Kindes, keiner mehr zu ihm gekommen. «Es will mit dir keiner mehr grossartig was zu tun haben, weil es tut ja allen leid», erinnert er sich und fügt hinzu: «Also musst du dich da wieder rausbewegen, wenn du weiterleben möchtest.»