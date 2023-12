Einfach, aber oho! Simple Weihnachtsdeko-Ideen für zu Hause

Anschliessend rundherum acht ganze Wattestäbchen wie Sonnenstrahlen festkleben. Auf der oben liegenden Seite der Sternflocke nun eine zweite Schicht aus nochmals acht Stäbchen direkt auf die vorherigen kleben. Jetzt vier neue Stäbchen in der Mitte durchschneiden und die daraus entstandenen acht kurzen Teile zwischen die langen kleben. Im nächsten Schritt wieder acht Wattestäbe halbieren sowie die Endteile abschneiden und zur Seite legen. Jeweils zwei wattelose Stäbchen–Hälften gehören jetzt zwischen die im ersten Schritt geklebten langen «Strahlen». Dafür die Hälften auf beiden Seiten in der Mitte der «Strahlen» so ankleben, dass sie wie eine Stern–Spitze nach aussen stehen. Auf die Spitzen gehören die Watte–Endteile. Wer die Schneeflocke noch mehr verzieren möchte, kann weitere Watte–Enden an der Aussenseite der Schneeflocke ankleben – jeweils links und rechts an den im ersten Schritt fixierten Wattestäbchen–Endteilen. Zum Aufhängen eine Schnur um ein Teil der Schneeflocke binden.