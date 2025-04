«Einfach alles schiefgelaufen»: Laura Maria Rypa bricht Kreuzfahrt ab

«Hatte mich extrem darauf gefreut»

In zwei schriftlichen Statements in ihrer Instagram–Story erklärte sie: «Eigentlich wäre die Reise länger gegangen, und ich hatte mich extrem darauf gefreut.» Es handelte sich um eine Kooperation, «aber ich stehe einfach nicht hinter etwas, wenn es nicht gut läuft». Sie wolle nichts schönreden. «Von der Organisation bis zum Schiff selbst, es lief leider wirklich so gut wie nichts, was ich hätte positiv bewerten können», betonte Rypa. Was genau vorgefallen ist, liess sie bislang offen. Aber: «Hätte es nur Kleinigkeiten betroffen, wäre ich geblieben. Aber wirklich, vom Transfer bis zum Check–in, Kabine und Co. ist einfach alles schiefgelaufen.»