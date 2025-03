«Einfach ein Unglück»: Bester Freund spricht über Liam Paynes Tod

Im Februar 2025 wurde Rogelio «Roger» Nores vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung von Liam Payne (1993–2024) freigesprochen – nun meldete sich der beste Freund des verstorbenen Sängers von One Direction zu Wort. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hat der argentinische Geschäftsmann über die Ereignisse gesprochen, die zu Paynes Tod am 31. Oktober 2024 geführt haben. Der Boyband–Star war von einem Hotelbalkon in Buenos Aires gefallen. In seinem Körper fanden sich Spuren von Alkohol, Kokain und verschreibungspflichtigen Antidepressiva.