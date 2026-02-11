Einfach, lecker, romantisch: Shrimps-Pasta zum Valentinstag

Perfekt für den Valentinstag: Diese Fettuccine mit cremiger Tomatensauce und Shrimps sind schnell gemacht, fühlen sich aber besonders an. Frische Zitrone, feine Schärfe und Shrimps sorgen für grossen Genuss – ideal für ein romantisches Dinner zu zweit, das ohne grossen Aufwand beeindruckt.
Zutaten (2 Personen)
200 g Fettuccine
150 g Shrimps (geschält, entdarmt)
250 g passierte Tomaten
100 ml Sahne
1–2 Knoblauchzehen
1 kleine Schalotte
50 ml trockener Weisswein
1,5 EL natives Olivenöl
1/2 EL Butter
1 TL Tomatenmark
1/2 TL Chiliflocken
1/2 TL Zucker
1/2 Bio–Zitrone (Abrieb und Saft)
Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Zubereitung (30 Minuten)
1. Salzwasser in einem grossen Topf zum Kochen bringen. Die Shrimps mit Küchenpapier trockentupfen und mit Meersalz, Pfeffer und etwas Zitronenabrieb würzen. Die Schalotte und den Knoblauch schälen und fein würfeln.
2. Zwei Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Schalotte darin glasig dünsten. Den Knoblauch und die Chiliflocken hinzufügen und kurz mitbraten, bis ein würziges Aroma aufsteigt. Das Tomatenmark einrühren und einige Sekunden anrösten. Mit dem Weisswein ablöschen und die Flüssigkeit auf die Hälfte einkochen lassen.
3. Die passierten Tomaten angiessen und mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen. Die Sauce bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten sanft köcheln lassen, bis sie leicht eingedickt ist. Dann die Sahne einrühren und weitere 5 Minuten köcheln lassen, bis eine sämige, leuchtend orangefarbene Sauce entstanden ist. Mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken.
4. Währenddessen die Fettuccine nach Packungsanweisung al dente kochen und zwei Esslöffel Nudelwasser auffangen. In einer zweiten Pfanne einen Esslöffel Olivenöl mit der Butter erhitzen und die Shrimps darin bei starker Hitze von jeder Seite etwa eineinhalb Minuten braten.
5. Die Fettuccine in die Tomaten–Sahne–Sauce geben, das aufgefangene Nudelwasser zugiessen und alles vermengen, bis sich die cremige Sauce gleichmässig um die Nudeln legt.
Anrichtetipps
Die Fettuccine eindrehen und in vorgewärmte tiefe Teller geben. Die Shrimps dekorativ auf der Pasta arrangieren. Mit einem Hauch Zitronenabrieb und etwas Olivenöl vollenden.
Getränkeempfehlung
Ein kühler Vermentino aus Sardinien mit seiner mineralischen Frische und den dezenten Zitrusnoten ergänzt die Tomatensauce und die Meeresfrüchte ideal.
Ein alkoholfreier Holunderblüten–Spritz mit Sprudelwasser und einem Spritzer Zitrone ergänzt die Pasta frisch und leicht.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Version die Shrimps durch gebratene Zucchini–Scheiben und Kapern ersetzen, die ähnlich dekorativ angerichtet werden können.
Wer es schärfer mag, kann frische Peperoncini–Ringe in die Sauce geben oder das Gericht mit einem Spritzer Chiliöl servieren.
Statt Fettuccine passen auch Linguine oder Tagliatelle hervorragend zur tomatigen Sauce.