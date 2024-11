Einfacher Meal Prep: Deshalb liebt TikTok den «Dense Bean Salad»

«Dense Bean Salad» mit getrockneten Tomaten

Violet Witchels meistgesehenes Video ist ein Rezept für ihren «Dense Bean Salad» mit getrockneten Tomaten. Dafür fügt die TikTokerin eine klein gewürfelte Schalotte, einen Bund gehackte glatte Petersilie, zwei in Würfel geschnittene Paprika, vier in Streifen geschnittene Blätter Basilikum und eine Portion halbierte Cherrytomaten in eine Topperbox. Hinzu kommen klein geschnittene Salami und geräuchertes Hühnchen. Das Herzstück des Salats sind eine abgetropfte Dose weisse Bohnen, eine Dose Kichererbsen sowie klein gehackte getrocknete Tomaten (Öl aufbewahren!), Artischockenherzen und Mozzarellabällchen. Für das Dressing kombiniert Witchel das Öl der getrockneten Tomaten mit Knoblauch–Olivenöl, Rotweinessig, italienischen Kräutern, Meersalz und Senf.