Einladung an die Sängerin: Taylor Swift soll Oscar-Academy beitreten

Taylor Swift feierte ihr Regiedebüt

Popstar Taylor Swift sorgte bei den diesjährigen Oscars für Aufsehen. Ihr Regiedebüt «All Too Well: The Short Film» wurde in der Kategorie «Bester Kurzfilm» eingereicht. Ihr für den Film «Der Gesang der Flusskrebse» geschriebener Song «Carolina» schaffte es auf die Shortlist für eine Nominierung in der Kategorie «Bester Originalsong». Die Künstlerin erhielt am Ende in keiner der beiden Kategorien eine Oscarnominierung.