Einladung von König Charles: David Beckham soll Botschafter werden

Sich auf die gute Seite des Königs zu stellen, könne dabei sicherlich helfen, berichtet die Quelle weiter. Bereits vor rund 20 Jahren wurde Beckham von Queen Elizabeth II. (1926–2022) für seine fussballerischen Verdienste zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt. Erfahrung als Botschafter von Royal–Projekten besitzt Beckham ausserdem bereits. 2018 war er Botschafter der Invictus Games von Prinz Harry (39), einer Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten.