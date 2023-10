Einmal aussehen wie Elton John: Sänger bringt TikTok-Filter heraus

«Alles, was glänzt, ist Gold»

Der Sänger gab die Filter am Freitag (26. Oktober) offiziell auf seiner TikTok–Seite bekannt. Er führte die Reihe verspielter Masken auch gleich mal selbst vor. In einem lässigen Palace–Trainingsanzug begrüsste der Star seine Fangemeinde und sagte: «Schauen wir uns meine neuen Filter an.» So kann man sich etwa seine legendäre Dodgers–Mütze mit Pailletten und eine runde Brille mit weissem Rand aufsetzen. «Ah, Dodger, das hier sieht aus wie ein Homerun», kommentierte John dazu. Zu seinem lindgrünen Anzug aus den 1970er Jahren mit Sternenbrille sagte er: «Mit sternenklarem Blick auf den Hollywood Walk of Fame.»