Einmal um die Welt: Die besten Reiseziele im August

Der August ist eine beliebte Reisezeit für Urlauber, die auf der Suche nach dem perfekten Sommerurlaub sind. Hierfür bieten sich sowohl nahegelegene als auch fernere Ziele an: Ob es die malerischen Küstenwanderungen in Cornwall, das milde Klima an der heimischen Ostsee, die sonnenverwöhnten Strände von Djerba, die kulturellen Highlights der Normandie oder die einzigartige Mischung aus Moderne und Tradition in Tokio sind – diese fünf Reiseziele sind im August besonders reizvoll.