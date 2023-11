Einsatz bei «Die Bergretter»: Heidi Klum wollte kein Geld

Die neue Staffel von der beliebten ZDF–Reihe «Die Bergretter» ist bereits an den Start gegangen. Das Besondere: In der zweiten Episode «Bruderliebe» – die am kommenden Donnerstag, den 23. November ab 20:15 Uhr, ausgestrahlt wird und jetzt schon in der Mediathek abrufbar ist – wird Modelmama Heidi Klum (50) in einer Gastrolle zu sehen sein. Im Interview mit dem «Stern» sprach Klum nun an der Seite von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46) über ihr dortiges Engagement. «Mein Mann (Tom Kaulitz, 34, Anm. d. Red.) und ich sind riesige Fans», erzählt Klum über ihre «Bergretter»–Verbindung.