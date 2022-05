Einsatz gegen häusliche Gewalt: Mel B von Prinz William ausgezeichnet

Melanie «Mel B» Brown (46) wurde am Mittwoch bei einer Zeremonie im Buckingham Palast geehrt. Von Prinz William (39) erhielt sie den britischen Orden MBE (The Most Excellent Order of the British Empire) für ihre Verdienste um wohltätige Zwecke und gefährdete Frauen. Sie wurde 2018 zur Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation Women's Aid ernannt, nachdem sie eine, wie sie sagte, gewalttätige Beziehung beendet hatte.