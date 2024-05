«Einseitig»: Kevin Spacey übt Kritik an neuer Dokumentation

Keine «faire Gelegenheit» für Kevin Spacey?

Spacey war unter anderem in einem Prozess in London vorgeworfen worden, zwischen 2001 und 2013 in Grossbritannien vier Männer unsittlich berührt oder zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Er bestritt die Anschuldigungen und plädierte auf nicht schuldig. Rund einen Monat nach Prozessbeginn wurde er schliesslich im Juli 2023 in allen Anklagepunkten freigesprochen. Spacey wurde nun offenbar die Möglichkeit eingeräumt, auf Behauptungen aus der neuen Dokumentation zu reagieren.