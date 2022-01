Einspruch abgelehnt: Neun Jahre Haft für Ex-Fussballstar Robinho

Neun Jahre Haft für Robinho (37): Der Einspruch des ehemaligen brasilianischen Fussballers wurde Medienberichten zufolge abgelehnt. Es ging dabei um seine Verurteilung wegen Beteiligung an der Gruppenvergewaltigung einer Frau in Mailand im Jahr 2013. Am Mittwoch bestätigte das Oberste Kassationsgericht in Rom nun das frühere Urteil, in dem der 37-Jährige zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wurde.