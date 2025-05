Einspruch abgewiesen: Prinz Harry scheitert vor Berufungsgericht

Prinz Harry (40) hat einen weiteren Rückschlag in seinem juristischen Kampf um angemessenen Schutz für sich und seine Familie in Grossbritannien erlitten. Das britische Berufungsgericht in London wies laut BBC am Freitag seine Klage gegen die Herabstufung seiner Sicherheitsmassnahmen nach seinem Ausscheiden als aktives Mitglied der königlichen Familie ab.