Einst berühmter Kinderstar: Cora Sue Collins ist gestorben

Cora Sue Collins (1927–2025), einst eine der bekanntesten Kinderschauspielerinnen Hollywoods, ist tot. Wie ihre Tochter Susie Krieser dem «Hollywood Reporter» mitteilte, ist sie am 27. April in ihrem Haus in Beverly Hills an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Kurz zuvor, am 19. April, war Collins 98 Jahre alt geworden.