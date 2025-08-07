Einstiges It-Girl: Was macht eigentlich Cara Delevingne heute?

Therapie und Neustart

Sie begab sich in Therapie, machte einen Entzug, begann zu meditieren, Yoga zu praktizieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Seitdem lebt sie nüchtern – eine Entscheidung, die sie als «das Beste, was ich je für mich getan habe», bezeichnet. Heute spricht sie offen über mentale Gesundheit, Abhängigkeit und Scham. Mit ihren Schwestern Chloe und Poppy gründete sie 2023 eine vegane Prosecco–Marke, die auch eine alkoholfreie Variante herstellt.