Eintritt für den Kölner Dom: Was Touristen künftig wissen müssen

Die Öffnungszeiten

An den Öffnungszeiten soll sich unterdessen vorerst wohl nichts ändern. Wie bisher bleibe der Kölner Dom überwiegend zwischen 6 Uhr und 20 Uhr geöffnet. Touristinnen und Touristen erhalten in der Regel ausserhalb liturgischer Zeiten die Möglichkeit zur Besichtigung. Meist ist dies an Werktagen zwischen 10 Uhr und 17 Uhr, am Sonntag zwischen 13 Uhr und 16 Uhr sowie nach der Abendmesse bis 20 Uhr in der Turmhalle. Auf der Webseite des Kölner Doms wird aber darauf hingewiesen, dass Gottesdienste stets Vorrang haben.