«Einvernehmlich getrennt»: Moderatorin Rabea Schif bestätigt Ehe-Aus

2023 schwärmte sie noch von ihrer Liebe

Wie das Boulevardblatt weiter berichtete, soll das einstige Paar bereits seit mehr als einem halben Jahr getrennt sein und auch nicht mehr unter einem Dach leben. In der Vergangenheit hatten die beiden sich häufiger zusammen auf dem roten Teppich gezeigt und auch via Instagram immer wieder gemeinsame Eindrücke geteilt.