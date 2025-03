Einziges Deutschlandkonzert: John Legend kommt nach München

Das einzige Deutschlandkonzert von John Legend

Zusammen mit seiner Band wird Legend demzufolge am 7. Juni 2025 in der Münchner Olympiahalle auftreten. Es ist das einzige Konzert, das er im Rahmen der Tour in Deutschland geben wird. Laut einer Pressemitteilung startet der Vorverkauf am 19. März 2025 um 10:00 Uhr mit einem exklusiven Artist–Presale. Einen Tag später, ab dem 20. März, gibt es beim Anbieter Eventim Tickets, am 24. März folgen die bekannten Vorverkaufsstellen.