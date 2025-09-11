Einzug ins EM-Halbfinale: Basketball-Krimi sorgt für Rekordquote

Das Viertelfinale der Basketball–EM zwischen Deutschland und Slowenien hat RTL eine Menge Zuschauer beschert. Das spannende Spiel sorgte dem Sender zufolge am Mittwochabend für die bislang besten Quoten der Europameisterschaft. Bis zu 3,94 Millionen Fans verfolgten demnach die Aufholjagd und den 99:91–Sieg des deutschen Teams live im Free–TV. Im letzten Viertel des Spiels sahen im Schnitt 3,17 Millionen zu, heisst es in einer Sendermitteilung.