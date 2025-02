Eisdiele auf Mallorca: Marc Terenzi baut sich ein neues Leben auf

Grosse Pläne auf der Baleareninsel

«Ich fange ganz von vorn an und baue mir jetzt Schritt für Schritt ein neues Leben auf», erklärte der 46–Jährige der «Bild»–Zeitung. Bei der Gastro–Messe «Horeca Baleares» in Palma, stellt er ab Montag drei Tage lang seine exklusiven Eis–Kreationen vor. Zwei der geplanten Standorte stehen bereits fest – «einer am Ballermann und ein weiterer am Paseo Maritimo», wie er dem «Mallorca Magazin» vor Ort verriet.