Welche Pflanzenarten lassen sich vorziehen?

Wer mit der Aussaat nicht warten mag und kein Gewächshaus besitzt, zieht seine Pflanzen an einem hellen Platz in den eigenen vier Wänden vor. Alles, was es dafür braucht, sind kleine Töpfe und Anzuchterde. Die Gefässe sollten Löcher am Boden haben, damit überschüssiges Wasser abfliessen kann. Sind die Samen eingepflanzt, werden sie mit einer Plastikfolie bedeckt - dadurch bleibt das Klima feucht. Spriessen die Keimlinge, kann die Plastikfolie weg.