Eishockey-Star Johnny Gaudreau bei Verkehrsunfall gestorben

Die Brüder seien am 29. August mit dem Fahrrad auf einer Strasse unterwegs gewesen, als sie kurz nach 20:00 Uhr von einem Auto erfasst wurden, wie die New Jersey State Police dem US–Magazin «People» bestätigt. Der Unfall habe sich ereignet, als der Autofahrer, der vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, versucht habe einen anderen Wagen zu überholen. Der Mann sei wegen zweifacher Tötung mit einem Auto festgenommen worden, in der Angelegenheit werde derzeit aber noch ermittelt.