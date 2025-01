Eishockey-Star Tobias Eder stirbt mit nur 26 Jahren

Dramatische Entwicklung in den letzten Tagen

Noch am Dienstag hatten die Eisbären mitgeteilt, dass sich Eders Gesundheitszustand «kritisch verschlechtert» habe. Das für Mittwoch geplante Auswärtsspiel beim ERC Ingolstadt wurde daraufhin verlegt. Die Mannschaft sah sich nicht in der Lage, anzutreten. «Lieber Tobi, du wirst uns fehlen. Du hast allen stets ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Genauso werden wir dich immer in Erinnerung behalten», schrieben die Eisbären in ihrem Abschiedsgruss. Der Verein bat darum, die Privatsphäre der Familie, der Verlobten und der Freunde Eders in dieser schweren Zeit zu respektieren.