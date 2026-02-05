Eishockey-Star und Skisprung-Ass: Die deutschen Olympia-Fahnenträger

Eine Allgäuerin mit olympischer Klasse

Auch für Katharina Schmid aus Oberstdorf ist es eine historische Premiere. Sie ist die erste Skispringerin, die die deutsche Fahne tragen wird. Die 29–Jährige bringt im Gegensatz zu Neuling Draisaitl reichlich Olympia–Erfahrung mit. Die Skispringerin, die bis 2023 unter ihrem Geburtsnamen Althaus bekannt war, holte bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking von der Normalschanze die Silbermedaille.