Eishockey-WM 2025: Wo gibt es die deutschen Spiele zu sehen?

Die weiteren Termine mit deutscher Beteiligung

Am 11. Mai steigt das Spiel Deutschland vs. Kasachstan, am 13. Mai geht es gegen Norwegen und am 15. Mai gegen die Schweiz, erstes Bully ist jeweils um 16:20 Uhr. Schon um 12:20 Uhr beginnt das Spiel gegen die USA am 17. Mai, Titelverteidiger Tschechien wartet am 19. Mai dann wieder um 16:20 Uhr. Zum Abschluss von Gruppe B geht es am 20. Mai um 20:20 Uhr gegen Gastgeber Dänemark.