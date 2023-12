Eisige Temperaturen: So helfe ich Menschen in der Kälte

Frank Zander: Er lädt zu jährlichem Obdachlosenfest ein

Seit 1995 nimmt sich auch der Kult–Musiker Frank Zander (81) diesem Problem an und veranstaltet jährlich das Obdachlosenfest «Weihnachten mit Frank Zander» in Berlin für die Schwächsten der Gesellschaft. Unterstützung erhält er in diesem Jahr am 22. Dezember 2023 auch von weiteren Prominenten. Ehrenamtliche helfende Hände sind unter anderem der regierende Berliner Bürgermeister Kai Wegner (51), Sängerin Annemarie Eilfeld (33), die Blue Man Group oder der ehemalige Profiboxer Axel Schulz (55).