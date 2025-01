Eiskunstlauf-Legende Marika Kilius mischt bei «Promi First Dates» mit

Roland Trettl (53) meldet sich mit zwei neuen Ausgaben von «Promi First Dates» zurück. Ab dem 10. Februar (VOX, jeweils 7 Tage vorher auf RTL+) treffen in seinem Restaurant erneut prominente Singles auf Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Darunter auch eine echte Eiskunstlauf–Legende: Marika Kilius wagt mit 81 Jahren ein Blind Date vor der TV–Kamera.