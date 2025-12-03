Eislaufstar Kati Witt wird 60 - eine Geschichte von Liebe und Hass

Sie war in ein Land geboren worden, wie sie dem «Spiegel» sagte, «in dem dieselbe Sprache gesprochen wurde wie in Westdeutschland, das ich aber immer als eigenständiges, unabhängiges Land gesehen habe. Das habe ich nie in Zweifel gezogen. Auch wenn es heute logisch erscheinen mag, dass es die Wende geben würde und dann die deutsche Einheit – das hat sich doch damals niemand vorstellen können. Ich jedenfalls habe es als sehr junger Mensch nicht gekonnt.»