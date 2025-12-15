Eisner und Fellner hören auf: So geht es beim Wien-«Tatort» weiter

Der Ausstieg von Neuhauser und Krassnitzer wurde bereits im Frühjahr 2025 vom ORF bestätigt. Beide Schauspieler erklärten in Statements des Senders, die Entscheidung sei ganz bewusst und vor allem auf eigenen Wunsch gefallen. Insgesamt kommen Eisner und Fellner am Ende ihre Reise auf rund 40 gemeinsame «Tatort»–Einsätze. Eisner ist bereits seit 1999 als Kommissar für die österreichische Hauptstadt und hat sogar noch 25 Fälle mehr auf dem Buckel als seine Kollegin. Fellner kam als Ermittlerin erst im Jahr 2011 mit dazu. Seitdem bilden die beiden jedoch eines der beliebtesten «Tatort»–Teams der letzten Jahre.