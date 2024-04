Eiszeit vorbei? Jason Sudeikis und Olivia Wilde toben mit den Kids

Das Co–Parenting scheint bei Jason Sudeikis (48) und Olivia Wilde (40) wieder zu funktionieren. Bilder zeigen die beiden Schauspieler am Sonntag (21. April) bei einem Familienausflug in einem Park in Los Angeles. Das Ex–Paar strahlte über das ganze Gesicht, während es seine beiden Kindern Otis (10) und Daisy (7) mit ihren Freunden beim Herumtoben beobachtete.